Нутрициолог Милаева объяснила, почему домашняя еда кажется вкуснее ресторанной Почему ресторанная кухня проигрывает домашней в индивидуальном восприятии людей

Москва23 июн Вести.Домашняя еда воспринимается человеком как более вкусная по сравнению с ресторанными блюдами благодаря психологическим ассоциациям с детством и чувством безопасности. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала ароматерапевт и нутрициолог Елена Милаева. По её словам, человеческий мозг на подсознательном уровне связывает знакомые вкусы с теплом и заботой близких.

Специалист отметила, что важную роль в восприятии вкуса играет эмоциональная память.

Когда мама варит суп как в детстве, мозг активирует воспоминания о безопасности и тепле. Вкус становится носителем эмоций. А ресторан не может повторить эту атмосферу объяснила Милаева

Она добавила, что при приготовлении пищи дома близкие ориентируются на индивидуальные предпочтения человека и выбирают качественные ингредиенты.

Бабушка знает, что вы не любите лук, а мама посолит так, как вы привыкли. То есть дома еду готовят под вас, а не по стандартному рецепту отмечает врач

Ещё одним фактором является уровень расслабленности организма в привычной обстановке, что напрямую влияет на восприимчивость рецепторов.

Дома мозг не анализирует обстановку, не контролирует социальные роли. Вы расслаблены, рецепторы работают активнее подчеркнула нутрициолог

В ресторанной же атмосфере внимание посетителя зачастую рассеивается, из-за чего вкусовые ощущения могут восприниматься более поверхностно.

Ранее врач-валеолог и нутрициолог Надежда Чернышова также высказалась на тему здорового питания, предупредив о вреде ежедневного употребления одинаковых завтраков. По её словам, однообразный утренний приём пищи лишает организм части полезных веществ, поэтому рацион должен быть разнообразным и содержать сезонные продукты.