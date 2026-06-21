Москва21 июн Вести.Регулярное времяпрепровождение у плиты позволяет снизить риск развития деменции в старшем возрасте. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказала врач-невролог, кандидат медицинских наук Марина Аникина.

Она отметила, что одним из способов профилактики деменции является умение получать удовольствие от повседневных бытовых действий.

Одним из способов в целом контролировать свою жизнь и профилактировать деменцию является получение удовольствия от рутины. Потому что … то, что нас драйвит в возрасте тридцати лет, этих же событий становится с возрастом все меньше и меньше. А вот именно получать, кайфовать, замедляться на рутинных процессах и есть оплот здоровой психики объяснила невролог

Ранее кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников рассказал, что при сосудистой деменции важно контролировать давление, уровни холестерина и сахара, больше двигаться, а также следить за питанием и сном.