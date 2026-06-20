Москва20 июн Вести.При сосудистой деменции важно контролировать давление, уровни холестерина и сахара, больше двигаться, а также следить за питанием и сном. О том, как замедлить прогрессирование заболевания, в интервью ИС "Вести" рассказал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Он отметил, что сосудистая деменция встречается чаще других, в основном к ней приводит плохо лечимые гипертония и атеросклероз.

При таких состояниях, конечно, очень важно комплексно поддерживать мозг, контролировать давление, уровень холестерина, сахара, больше двигаться, следить за питанием, сном, тренировать память сказал Мясников

Он также указал на полезные свойства гинкго и холина (витамин B4), которые помогают улучшить концентрацию и память.

При дефиците холина, конечно, проблемы с мозгом могут усиливаться. Я, кстати, уже не раз говорил, что комбинация гинкго с холином хороша тем, что каждая из них потенциирует действие друг друга. Холин увеличивает силу гинкго, гинкго увеличивает силу холина. Вопрос в том, что, да, их логично использовать в одной капсуле. И надо помнить, что в каждой капсуле должно быть не менее 500 мг. Оно, конечно, не вылечит, уже 100% не вылечит, но оно может замедлить прогрессирование отметил врач

При подобном заболевании необходимо консультироваться со специалистом, добавил Мясников, выразив при этом надежду на то, что любой врач поддержит его рекомендацию.

Ранее Мясников рассказал, что для сохранения красоты нужно не изнурять себя диетами, а употреблять правильные продукты, которые смягчают процессы старения и воспаления кожи. В рацион должны входить овощи и фрукты, богатые белком продукты, а также орехи, перечислил он.