Москва20 июн Вести.Не нужно изнурять себя диетами для того, чтобы сохранить красоту, важно выбирать правильные продукты питания. Рекомендации по рациону в интервью ИС "Вести" дал врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ №71 им. М. Е. Жадкевича Александр Мясников.

Он отметил, что продукты делятся на те, что провоцируют процессы воспаления и старения кожи и те, что снимают их.

Овощи, фрукты, кофе, чай — это то, что снимает воспаление. Колбасы, другие виды переработанных мясных продуктов: чипсы, мясные продукты, пирожные, все фруктовые соки, все газированные напитки — это то, что провоцирует воспаление. … У вас [на столе] должен быть белок (натуральный йогурт, куриная грудка, яйца). Обязательно. У вас обязательно должны быть орехи. 50—70 г орехов вы должны в день съедать. Обязательно должно быть оливковое масло заявил Мясников

Врач отметил, что, помимо орехов, в рацион стоит добавить семечки. Также организму необходимы овощи и фрукты, подчеркнул Мясников.

У вас должна быть клетчатка, которую вы можете брать из бобовых. Кстати, бобовые тоже [ешьте] обязательно, потому что это, во-первых, для вас и фитоэстрогены. Это растительный белок. Это клетчатка. Растительный белок не заменяет полностью животный белок, но часто предпочтительный для организма добавил Мясников

Он отметил, что мясо обязательно должно быть в рационе, так как свиная отбивная, к примеру, содержит витамин B12, цинк и магний.

Зеленая фасоль и другие овощи зеленого цвета содержат необходимые для здоровья и для кожи вещи, такие как фолаты, незаменимые для кроветворения, незаменимые для омоложения кожи. Я традиционно против всевозможных видов соков, поэтому ешьте морковку, ешьте яблоко, ешьте апельсин — то, что содержит вот этот сок внутри вместе с клетчаткой. А клетчатка — это дозатор, [сок] всасывается там, где вам положено, все витамины достигают тех этажей, где они должны быть заявил врач

Ранее Мясников предостерег жителей России от самолечения биологически активными добавками (БАДами), подчеркнув недопустимость их приема без предварительной консультации с терапевтом.