Москва18 июл Вести.Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, президент ГКБ № 71 им. М.Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью информационной службе "Вести" объяснил, почему очень важно ежедневно употреблять овощи и фрукты разных цветов.

По словам доктора, каждый цвет обусловлен наличием определенных полезных веществ – например, ликопин в красных томатах защищает от рака простаты, а фолиевая кислота в зеленых овощах необходима для кроветворения.

В детских садах, в той же Америке, детей учат собирать радугу. То есть ты должен съесть обязательно за день продукты семи разных цветов - красный, оранжевый, фиолетовый. Потому что то, что есть в красных овощах и фруктах, нет в зеленых, что есть в зеленых – нет в желтых, что есть в желтых, нет фиолетовых и так далее. Они же не зря окрашены. Это отражение того или иного химического вещества, которое придает им цвет рассказал Мясников

Мясников подробнее рассказал о полезных свойствах разных продуктов.

Красные овощи и фрукты, не только помидоры, содержат ликопин, который обладает отчетливым противораковым действием, особенно в отношении рака простаты. ... [В винограде содержится] ресвератрол. То есть антиоксидант, флавоноид, который предотвращает проблемы с сердцем, атеросклероз. Почему мы говорим о небольших дозах красного вина, которые могут предотвращать сердечные проблемы – именно благодаря содержанию в красном винограде ресвератрола. Фиолетовая свекла содержит бетаин, который также является антиоксидантом, в определенной мере можно даже считать, что он снижает риски заболевания онкологией. А спортсменам он известен тем, что он увеличивает мышечную силу. Так что, мужики, едим свеклу... Зеленая спаржа, сельдерей, все зеленые овощи содержат огромное количество фолиевой кислоты… Зеленые овощи и фрукты – это незаменимый источник фолиевой кислоты, без которой вообще невозможно ни формирование нервной системы, ни работа кроветворных органов сказал Мясников

Ранее Мясников рассказал, какие замороженные продукты сохраняют максимум пользы.