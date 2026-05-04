Москва4 мая Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" рассказал о рекомендациях по здоровому питанию. На первом месте в рационе должны быть овощи, указал глава Минздрава.

Он обратил внимание на необходимость придерживаться рекомендаций врачей по правильному питанию.

Нужно помнить, что овощи [в рационе] на первом месте. Фрукты все-таки, да, они должны быть в рационе, но это сладкий продукт. И содержание сахара во многих фруктах является достаточно весомым. Поэтому, когда говорят и о фруктах, то тоже должен быть баланс. Овощи тоже [должны быть в меру]. Какие овощи? Потому что если мы говорим там о листьях салата, капусты, то это однозначно полезно и это регулирует и работу кишечника, флору кишечника, и масса полезных свойств, которые в конечном итоге человек чувствует достаточно быстро. Но есть овощи, которые содержат высокое количество сахара. Например, батат сказал Мурашко

Глава ведомства порекомендовал портал Минздрава "Так здорово". Там, по словам Мурашко, размещены рекомендации по правильному питанию, которых стоит придерживаться.

Ранее Мурашко раскрыл секрет долголетия. По его словам, большую роль играют позитивный настрой и продуктивность.