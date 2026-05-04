Мурашко напомнил, чем лучше кормить младенцев Министр Мурашко: ребенок на грудном вскармливании вовремя развивается

Москва4 мая Вести.Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью Сергею Стиллавину для ИС "Вести" перечислил преимущества грудного вскармливания.

По его словам, грудное вскармливание — оптимальный способ питания младенца, предусмотренный природой. Оно обеспечивает ребенка сбалансированным набором питательных веществ и витаминов, объяснил министр.

Когда женщина кормит грудью, помимо всех питательных веществ, ребенок получает еще и специальные белки, которые позволяют развивать мозг. Ребенок на грудном вскармливании, как правило, не будет гипертрофиком или имеющим избыточную массу; вовремя развиваются и появляются все соответствующие возрасту навыки сообщил Мурашко

Кроме того, грудное вскармливание закладывает основу крепкой эмоциональной связи между матерью и ребенком. Эта связь сохраняется в долгосрочной перспективе и влияет на прочность отношений во взрослом возрасте, резюмировал министр, ссылаясь на данные педиатров, неонатологов и психологов.