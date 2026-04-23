Мурашко назвал выгодным сотрудничество РФ и КНДР в сфере здравоохранения

Москва23 апр Вести.Медицинское сотрудничество РФ и КНДР – взаимовыгодно. Такое мнение ИС "Вести" озвучил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он добавил, что РФ отправляет в КНДР медицинское оборудование, а российские врачи перенимают у корейских коллег опыт.

Мы направляем сюда специалистов как раз совместно, чтобы отрабатывать технологии. Считаю, что это важно. Наши специалисты тоже учатся у корейских коллег многим премудростям врачебной специальности. Поэтому здесь обоюдное сотрудничество. Считаю, что оно выгодно объяснил Мурашко

Ранее Мурашко заявил, что РФ является крупным экспортером медицинских препаратов и планирует обеспечить их поставки в КНДР.