Москва5 июн Вести.Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) ведут очень плотное сотрудничество, в частности, и на полях Петербургского международного экономического форума. У двух стран очень много точек пересечений, народы двух стран исторически дружили. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов в интервью ИС "Вести" на полях ПМЭФ-2026.

Он отметил, что народ КНДР является для России братским.

С нашими корейскими товарищами мы работаем очень плотно. Они очень честные люди, вы это видели в их поступке в отношении нашей страны. Буквально вот вчера встречались на полях Петербургского экономического форума. Обсуждаем вопросы по разным направлениям, [в частности] туристические потоки, мост - завершаем строительство. В ближайшее время это будет все сделано. Наши коллеги из министерства транспорта в этом направлении работают. Очень много пересечений. Мы соседи, в первую очередь, исторически, и всегда дружили, братский народ. Это наши братья сказал Козлов

Ранее глава МИД КНДР Цой Сон Хи заявила, что Россия и КНДР солидарны относительно всех стратегических вопросов. Она уточнила, что два государства достигают значительных результатов "во всестороннем расширении и развитии двусторонних отношений, повышении благосостояния народов двух стран".