МИД: новый мост между Россией и КНДР важен для экономики обеих стран МИД: открытие моста из России в КНДР ускорит экономический рост обеих стран

Москва5 июл Вести.Открытие моста между российским Приморским краем и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР) придаст импульс экономическому развитию обеих стран, заявил и. о. представителя МИД во Владивостоке Евгений Волосастов в интервью РИА Новости.

Приморский край играет главную роль в экономическом сотрудничестве между Россией и КНДР. В апреле 2026 года в крае создана рабочая группа, призванная способствовать увеличению товарооборота с КНДР. Кроме того, в Приморье работают организации, которые помогают предприятиям из КНДР выйти на российский рынок, отметил Волосастов.

Экономическое сотрудничество Приморья с КНДР только набирает обороты. И мы рассчитываем, что открытие нового логистического маршрута через автомобильный мост упростит торгово-экономические связи и усилит динамику роста экономик наших регионов приводит РИА Новости слова Волосастова

Министр природных ресурсов и экологии России, сопредседатель межправительственной комиссии Россия-КНДР Александр Козлов заявил в беседе с ИС "Вести", что новый прямой авиарейс Москва - Вонсан поможет развитию турбизнеса в КНДР, как и рейс Москва - Пхеньян.