Глава МВД Колокольцев встретился с министром общественной безопасности КНДР Колокольцев провел встречу с министром общественной безопасности КНДР в Пхеньяне

Москва21 апр Вести.Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с министром общественной безопасности КНДР Пан Ду Собом в Пхеньяне. Об этом с места событий сообщил корреспондент ИС "Вести" Александр Астахов.

По его словам, на встрече стороны обсудили итоги сотрудничества двух ведомств и дальнейшие перспективы работы.

В первый свой рабочий день в КНДР Владимир Колокольцев встретился со своим коллегой, министром общественной безопасности КНДР. Они провели переговоры, обсудили итоги сотрудничества и дальнейшие перспективы, дальнейшую работу по направлению двух силовых ведомств. Завершились переговоры церемонией подписания программы обмена делегациями силовых ведомств двух государств на 2026 и 2027 года сообщил журналист

По завершении встречи Владимир Колокольцев поблагодарил Пан Ду Соба за содержательную беседу и пригласил посетить Москву с ответным визитом.

Ранее стало известно, что на границе России и КНДР состыковали строящийся мост через реку Туманная. Так, между странами впервые появится автомобильное сообщение.