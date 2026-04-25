Москва25 апрВести.Безопасность находящихся в КНДР российских туристов - в зоне внимания МВД России. Об этом ИС "Вести" заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.
По его словам, поток российских туристов в КНДР растет.
С 2024-го по 2025 год в два раза увеличился этот поток … [Обмениваемся вопросами] как лучше нам обеспечить безопасность наших сограждан, приезжающих сюда по туристическим путевкам. Эти и другие вопросы находятся в зоне вниманиясказал Колокольцев
Ранее министр внутренних дел РФ заявил, что концепция КНДР по охране порядка открывает новые возможности для международного полицейского сотрудничества.