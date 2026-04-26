Москва26 апрВести.Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с рабочим визитом, он проведет ряд встреч с высшим руководством страны. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Уточняется, что министр также проведет переговоры с командованием Вооруженных сил КНДР.
В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятияхговорится в сообщении
В МО отметили, что в аэропорту Пхеньяна Белоусова встретил его коллега, министр обороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.
Накануне в республику с рабочим визитом прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. У трапа его ожидал председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ëн Вон.