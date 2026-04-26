Минобороны РФ: Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

Глава МО РФ прибыл в КНДР с рабочим визитом Минобороны РФ: Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

Москва26 апр Вести.Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с рабочим визитом, он проведет ряд встреч с высшим руководством страны. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что министр также проведет переговоры с командованием Вооруженных сил КНДР.

В рамках визита глава российского военного ведомства в Пхеньяне проведет встречи с высшим руководством КНДР и командованием вооруженных сил страны, примет участие в торжественных и памятных мероприятиях говорится в сообщении

В МО отметили, что в аэропорту Пхеньяна Белоусова встретил его коллега, министр обороны КНДР, генерал армии Но Гван Чхоль.

Накануне в республику с рабочим визитом прибыл председатель Госдумы Вячеслав Володин. У трапа его ожидал председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ëн Вон.