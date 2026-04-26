Москва26 апр Вести.В Пхеньяне завершилось строительство Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. По поручению президента РФ Владимира Путина председатель Госдумы Вячеслав Володин совместно с министром обороны России Андреем Белоусовым приняли участие в церемонии открытия. Российская делегация присутствовала на мероприятии с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

В Минобороны РФ уточнили, что символическую ленту Белоусов перерезал с коллегой, генералом армии Но Гван Чхолем. Комплекс посвящен героическому подвигу военнослужащих Корейской народной армии, которые наряду с Вооруженными Силами РФ принимали участие в операции по освобождению Курской области от неонацистских захватчиков.

Российские делегаты осмотрели музей, выставку трофейного вооружения и военной техники, а также возложили цветы к доске памяти с именами погибших на службе военных КНДР. По окончании церемонии открытия на территории комплекса прошел памятный концерт и прозвучали песни на корейском и русском языках.