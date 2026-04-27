Ким Чен Ын: корейские военные в Курской области не сдавались в плен

Ким Чен Ын: корейские военные в Курской области не сдавались в плен Ким Чен Ын: корейские военные в Курской области не сдавались в плен

Москва27 апр Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал героями солдат Корейской народной армии, которые в ходе операции в Курской области РФ подрывали себя гранатами, чтобы сохранить воинскую честь.

Представители России и лидер КНДР приняли участие в церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции​​​. Музей получил название в честь воинов, погибших в боях при освобождении Курской области.

На церемонии открытия мемориала лидер КНДР подчеркнул, что музей - это символ нерушимого братства между Пхеньяном и Москвой, скрепленного кровью.

Ким Чен Ын отметил, что герои – и те, кто без колебаний выбирал путь самоподрыва, чтобы сохранить воинскую честь, и те, кто падал, бросаясь в атаку.

Все они не могут быть названы иначе как верные воины партии, патриоты заявил он

Накануне министр обороны России Андрей Белоусов вручил ордена Мужества корейским военнослужащим - за отвагу и героизм при выполнении задач по освобождению Курской области.

Белоусов подчеркнул, что за каждым орденом стоят тяжелейший ратный труд, бессонные ночи, колоссальное напряжение духовных и физических сил, готовность жертвовать собой ради выполнения задач и спасения боевых товарищей.