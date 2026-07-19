Путин на встрече с главой МИД КНДР отметил героизм северокорейских солдат на СВО

Путин подчеркнул подвиги северокорейских солдат в ходе СВО Путин на встрече с главой МИД КНДР отметил героизм северокорейских солдат на СВО

Москва19 июл Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой МИД КНДР Цой Сон Хи подчеркнул, что подвиги северокорейских солдат, воюющих на стороне России в зоне спецоперации, не будут забыты. Об этом сообщает пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, принявшие участие в сражениях корейские солдаты были награждены государственными наградами.

"[Путин] воспользовался случаем, чтобы еще раз выразить благодарность руководству и народу Корейской Народно-Демократической Республики за помощь в проведении СВО, подчеркнув, что подвиги корейских военных, которые помогали нашим военным, никогда не забудут в нашей стране отметил Песков

Во время встречи Путин также передал самые теплые приветы председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну.

Ранее научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил, что новое издание единого школьного учебника истории будет дополнено сведениями об участии северокорейских военных в освобождении Курской области.