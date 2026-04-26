Володин поблагодарил народ КНДР за помощь в освобождении Курской области

Володин поблагодарил КНДР за братскую помощь в освобождении Курской области Володин поблагодарил народ КНДР за помощь в освобождении Курской области

Москва26 апр Вести.Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин передал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну слова приветствия от президента РФ Владимира Путина и выразил благодарность за поддержку в освобождении курской земли.

Об этом сообщает РИА Новости.

Тесные отношения между северокорейским лидером и президентом России Владимиром Путиным стали залогом построения будущего в непростые времена, отметил он.

Слова благодарности вам, уважаемый товарищ Ким Чен Ын, корейскому народу за братскую поддержку в освобождении курской земли, когда корейские солдаты плечом к плечу сражались с нашими солдатами и офицерами, освобождая российскую землю от украинских нацистов сказал Володин

В ходе выступления спикер Госдумы также передал слова приветствия и наилучшие пожелания от Путина.

Накануне Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. У трапа его встретил председатель президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Вон.