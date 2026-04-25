Володин: Россия признательна КНДР за поддержку в борьбе с неонацистами

Володин поблагодарил Ким Чен Ына и народ КНДР за помощь в борьбе с неонацистами Володин: Россия признательна КНДР за поддержку в борьбе с неонацистами

Москва25 апр Вести.Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном поблагодарил народ Северной Кореи, ее руководство и лидера страны Ким Чен Ына за помощь России в борьбе с неонацистскими захватчиками.

Он подчеркнул, что возглавляемая им делегация прибыла в Пхеньян по поручению президента России Владимира Путина.

Еще раз в этой связи хочется подчеркнуть чувство благодарности нашим корейским коллегам, товарищу председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну, корейскому народу за помощь в борьбе с неонацистскими захватчиками сказал Володин, слова которого приводит РИА Новости

Председатель ГД также заявил, что Россия будет с уважением и заботой хранить память о погибших корейских военных.

Он отметил, что в Пхеньяне по инициативе Ким Чен Ына были созданы Музей боевых подвигов героев зарубежной военной операции и мемориальный комплекс. По словам спикера Госдумы, это памятник российско-корейскому боевому братству, над которым вели совместную работу специалисты из России и КНДР.

Володин также выразил признательность северокорейской стороне за то, что в КНДР тщательно сохраняют память о советских солдатах и офицерах, участвовавших в освобождении Кореи.

Подводя итог, председатель Госдумы отметил, что на фоне нарастающих вызовов и угроз Россия и КНДР продолжают укреплять свое взаимодействие. В его основе, по словам Володина, лежат принципы добрососедства, доверия и братской поддержки, а также традиции, заложенные предыдущими поколениями.