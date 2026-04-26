В КНДР состоялась встреча Вячеслава Володина и Ким Чен Ына

Володин встретился с Ким Чен Ыном В КНДР состоялась встреча Вячеслава Володина и Ким Чен Ына

Москва26 апр Вести.Председатель Государственной думы Вячеслав Володин, ранее прибывший в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с рабочим визитом, встретился с лидером страны Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Уточняется, что встреча прошла в столице республики Пхеньяне.

Ранее Володин поблагодарил Ким Чен Ына за помощь России в противостоянии с неонацистскими захватчиками. Признание всему народу Северной Кореи он выразил во время переговоров с председателем президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ен Воном.