Володин примет участие в церемонии открытия Музея подвигов героев СВО в КНДР

Володин прибыл в КНДР с рабочим визитом Володин примет участие в церемонии открытия Музея подвигов героев СВО в КНДР

Москва25 апр Вести.Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

У трапа российского спикера Госдумы встретил председатель Президиума Верховного народного собрания КНДР Чо Ëн Вон.

По поручению Президента России Владимира Путина 26 апреля Вячеслав Володин примет участие в торжественной церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции, посвященного мужеству корейских солдат, принимавших участие в освобождении Курской области от неонацистов говорится в заявлении

Ранее председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отметил, что Северная Корея в трудный для России момент показала свое истинное гуманное лицо.

В МИД КНДР также заявили, что решение об отправке северокорейских военнослужащих в Курскую область является образцовым примером выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.