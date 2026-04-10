Москва10 апр Вести.Северная Корея в трудный для России момент показала свое истинное гуманное лицо. Об этом председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил в интервью ИС "Вести".

Очень хорошо, что у нас добрососедские, плотные союзнические отношения с Китаем, что у нас блестящие отношения с Индией, что Северная Корея в трудный для нас момент показала свое истинное политико-военное, если хотите, гуманное лицо сказал сенатор

Ранее в МИД КНДР заявили, что решение об отправке северокорейских военнослужащих в Курскую область является образцовым примером выполнения Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией.

В декабре 2025 года после выполнения задания в Курской области в КНДР вернулись военнослужащие 528-го инженерно-саперного полка.