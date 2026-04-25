Колокольцев: корейцы – союзники РФ, и они доказали это на практике

Колокольцев отметил мужество корейцев при освобождении Курской области Колокольцев: корейцы – союзники РФ, и они доказали это на практике

Москва25 апр Вести.Во время освобождения Курской области корейцы показали себя как друзья и союзники России. Об этом ИС "Вести" заявил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

По его словам, корейцы проявили высокий профессионализм и мужество.

Это настоящие наши союзники. Они это доказали на практике, когда пришли и оказывали помощь в освобождении Курской области от украинских захватчиков … [Корейцы] действительно показали, что это настоящие друзья. И надо было видеть, а наши делегации убедились, как они чтят память о погибших советских воинах, которые захоронены здесь, на корейской земле. И здесь с такой теплотой они относятся к местам захоронения. И если взять ту же Курскую область, то военнослужащие проявили мужество и героизм при участии в специальной военной операции сказал Колокольцев

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