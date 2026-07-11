Весил 60 кг, но тащил два пулемета: в ВС РФ отметили выносливость солдат из КНДР Российские бойцы о северокорейских сослуживцах: сильные мужчины с духом

Москва11 июл Вести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в беседе с ИС "Вести" отметили выносливость и храбрость военнослужащих из Северной Кореи.

Добровольцы из КНДР присоединились к российским военнослужащим в боях за освобождение Курской области. Бойцы признаются, что напор иностранных сослуживцев был неожиданным.

Мы не ожидали вообще, работают молодцы, смелые, классные, нормальные парни. Я наблюдал за их первым штурмом, даже помогали с корректировкой артиллерии, они такие храбрые бойцы, красавчики говорит специалист отряда "АрБат" 8-й РШБр Добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Норма

Кореец, а на вид около 60 кг, тащил два пулемета, рюкзак и еще шел махал нам: "Привет, парни". Я был удивлен. Действительно, сильные мужчины с духом. Они переходили открытые поля со своими раненными. Мы предлагали помощь, но они отнекивались. Спокойно уходили, закидывали их в багги и уезжали добавил специалист отряда "АрБат" 8-й РШБр Добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Урал

Северокорейцы участвовали в штурме населенного пункта Плехово в Курской области.

Я был очень удивлен, мы уже находились в Плехово, когда они начали заходить. Заходили большими группами, работали по воздуху оперативно, то есть и всей группой, если летел БПЛА — неважно наш или противника, — работала вся группа вспоминает Урал

Северокорейцы участвовали в штурме населенного пункта Плехово в Курской области.

Была такая ситуация, по-моему, как раз в Плехово: по дому один прилет, и только он прилетел, и сразу же группа двинулась вперед. То есть они не ждали даже, когда осколки буквально долетят, чтобы только произошел удар. Сразу же группа выдвинулась на зачистку. В этом плане, конечно, это сильно, есть чему поучиться отметил Урал

Солдаты не бросают друг друга и придерживаются своей тактики.

Был случай, когда один идет, у него рука болтается, мы говорим: "Иди, поможем". Мы перевязали, перебинтовали его. Говорим: "Давай на эвакуацию тебя". Он говорит: "Не-не, Украина там". И он развернулся и пошел. Нас не послушал на отрез, даже уговаривать не получилось сказал Норма

Кроме штурмов, северокорейцы также помогали в эвакуациях. Российские бойцы поблагодарили иностранных коллег за помощь и заявили о готовности всегда прийти им на помощь.