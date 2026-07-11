Москва11 июлВести.Бойцы Вооруженных сил России (ВС РФ) в беседе с ИС "Вести" отметили выносливость и храбрость военнослужащих из Северной Кореи.
Добровольцы из КНДР присоединились к российским военнослужащим в боях за освобождение Курской области. Бойцы признаются, что напор иностранных сослуживцев был неожиданным.
Мы не ожидали вообще, работают молодцы, смелые, классные, нормальные парни. Я наблюдал за их первым штурмом, даже помогали с корректировкой артиллерии, они такие храбрые бойцы, красавчикиговорит специалист отряда "АрБат" 8-й РШБр Добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Норма
Кореец, а на вид около 60 кг, тащил два пулемета, рюкзак и еще шел махал нам: "Привет, парни". Я был удивлен. Действительно, сильные мужчины с духом. Они переходили открытые поля со своими раненными. Мы предлагали помощь, но они отнекивались. Спокойно уходили, закидывали их в багги и уезжалидобавил специалист отряда "АрБат" 8-й РШБр Добровольческого корпуса ВС РФ с позывным Урал
Северокорейцы участвовали в штурме населенного пункта Плехово в Курской области.
Я был очень удивлен, мы уже находились в Плехово, когда они начали заходить. Заходили большими группами, работали по воздуху оперативно, то есть и всей группой, если летел БПЛА — неважно наш или противника, — работала вся группавспоминает Урал
Северокорейцы участвовали в штурме населенного пункта Плехово в Курской области.
Была такая ситуация, по-моему, как раз в Плехово: по дому один прилет, и только он прилетел, и сразу же группа двинулась вперед. То есть они не ждали даже, когда осколки буквально долетят, чтобы только произошел удар. Сразу же группа выдвинулась на зачистку. В этом плане, конечно, это сильно, есть чему поучитьсяотметил Урал
Солдаты не бросают друг друга и придерживаются своей тактики.
Был случай, когда один идет, у него рука болтается, мы говорим: "Иди, поможем". Мы перевязали, перебинтовали его. Говорим: "Давай на эвакуацию тебя". Он говорит: "Не-не, Украина там". И он развернулся и пошел. Нас не послушал на отрез, даже уговаривать не получилосьсказал Норма
Кроме штурмов, северокорейцы также помогали в эвакуациях. Российские бойцы поблагодарили иностранных коллег за помощь и заявили о готовности всегда прийти им на помощь.