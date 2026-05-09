Северокорейские военные впервые прошли на параде Победы по Красной площади

Военнослужащие КНДР впервые прошли по Красной площади на параде Победы Северокорейские военные впервые прошли на параде Победы по Красной площади

Москва9 мая Вести.Расчет военных из КНДР впервые принял участие в параде на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне.

Северокорейские бойцы проявили мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения Курской области от вооруженных формирований Украины.

Профессионализм бойцов КНДР ранее отмечал президент России Владимир Путин.

В этом году из-за оперативной обстановки в параде не участвовали воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.

По брусчатке Красной площади прошли пешие колонны военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ, а также участники специальной военной операции.