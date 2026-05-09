Москва9 маяВести.Расчет военных из КНДР впервые принял участие в параде на Красной площади по случаю Победы в Великой Отечественной войне.
Северокорейские бойцы проявили мужество, отвагу и героизм в ходе освобождения Курской области от вооруженных формирований Украины.
Профессионализм бойцов КНДР ранее отмечал президент России Владимир Путин.
В этом году из-за оперативной обстановки в параде не участвовали воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники.
По брусчатке Красной площади прошли пешие колонны военнослужащих высших военных учебных заведений всех видов и родов войск ВС РФ, а также участники специальной военной операции.