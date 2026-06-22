Подвиг военных КНДР в Курской области включат в новые учебники истории России

В новые учебники истории России включат подвиг военных КНДР в Курской области Подвиг военных КНДР в Курской области включат в новые учебники истории России

Москва22 июн Вести.Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил РИА Новости, что новое издание единого школьного учебника истории будет дополнено сведениями об участии северокорейских военных в освобождении Курской области.

Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавлено сказал он, отвечая на вопрос о включении актуальных данных о ходе СВО

Кроме того, в учебнике появятся материалы о российских героях специальной военной операции и новых образцах вооружения.

Мягков подчеркнул, что в мире происходит множество изменений: меняются позиции различных стран, вовлеченных в мирное урегулирование, а также обстановка на поле боя, появляются новые виды оружия — все это найдет отражение в учебнике.

Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что работа над единым государственным учебником истории завершена, и сейчас готовится его второе издание.