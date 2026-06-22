Москва22 июнВести.Научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков заявил РИА Новости, что новое издание единого школьного учебника истории будет дополнено сведениями об участии северокорейских военных в освобождении Курской области.
Участие северокорейских воинов в операции по освобождению Курской области — это, конечно, будет добавленосказал он, отвечая на вопрос о включении актуальных данных о ходе СВО
Кроме того, в учебнике появятся материалы о российских героях специальной военной операции и новых образцах вооружения.
Мягков подчеркнул, что в мире происходит множество изменений: меняются позиции различных стран, вовлеченных в мирное урегулирование, а также обстановка на поле боя, появляются новые виды оружия — все это найдет отражение в учебнике.
Ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что работа над единым государственным учебником истории завершена, и сейчас готовится его второе издание.