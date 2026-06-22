Москва22 июн Вести.Среди украинских военнопленных распространяют учебники по истории, одним из соавторов которых является помощник президента России и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, а также издания серии "Черная книга. Зверства бандеровцев". Об этом на заседании комиссии Совета Федерации по информационной политике сообщил научный директор РВИО Михаил Мягков, пишут "Ведомости".

Мы выпускаем уже несколько лет "Черные книги" и о бандеровцах, и об укронацистах современных. Сегодня это распространяется, в том числе в бумажном варианте, для украинских военнопленных, которые находятся на нашей территории. Часть из них обменивают сказал Мягков

Он также сообщил, что у военнопленных проверяют знание содержания учебников. Также среди материалов, которые они изучают, есть российские учебники истории, написанные в соавторстве Владимиром Мединским, ректором МГИМО Анатолием Торкуновым и академиком Александром Чубарьяном.

Мягков добавил, что эти книги переводят на английский язык, а материалы, касающиеся финнов, на финский. По его словам, распространение такого контента будет продолжаться в усиленном формате. Сам Мединский ранее заявлял, что изучение подобных материалов должно "прочистить мозги" военнопленным.

Учебник истории для 10-11-х классов, подготовленный Мединским, Торкуновым и Чубарьяном, используется в российских школах с 1 сентября 2023 года. Издание включает четыре книги: "История России" для 10-го класса, "Всеобщая история" для 10-го класса, "История России" для 11-го класса и "Всеобщая история" для 11-го класса. На Украине авторы учебника заочно осуждены.

Ранее Мягков сообщил, что новое издание единого школьного учебника истории планируется дополнить сведениями об участии северокорейских военных в освобождении Курской области.