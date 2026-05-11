"Превзошли инквизицию": Мединский про заочный приговор на Украине Мединский заявил, что приговоривший его украинский суд превзошел инквизицию

Москва11 мая Вести.Суд в Киеве, заочно вынесший приговор за издание школьного учебника истории, превзошел средневековую инквизицию. Об этом в разговоре с RT заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский.

Комментируя заочный приговор украинского суда, Мединский вспомнил случай со святой инквизицией — та хотела приговорить к сожжению итальянского историка Пауло Сарпи, написавшего книгу об истории католической церкви. Книга была объявлена ересью.

Но в последний момент этот приговор они не вынесли, потому что посчитали, что святая инквизиция все-таки должна руководствоваться принципами законности... Киевский суд в данном случае превзошел святую инквизицию, потому что не постеснялся вынести обвинительный приговор сказал Мединский

Он подчеркнул, что те, кто его осудил, сами говорят по-русски, а также отметил символизм того, что приговор вынесли накануне 9 мая.

Самое поразительное то, что они таким образом, по сути, судят историю... Фактов войны с книгами в реальной человеческой истории не так много. Это у Оруэлла в "1984" и в других антиутопиях подобное происходит. А в реальной жизни такое было редко когда отметил он

8 мая Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил Мединского к 10 годам лишения свободы за участие в написании учебника по истории для 11-го класса "История России. 1945 год — начало XXI века". Такой же приговор вынесли ректору МГИМО Анатолию Торкунову.