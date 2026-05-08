Суд на Украине заочно приговорил Мединского к 10 годам тюрьмы

Москва8 мая Вести.Шевченковский районный суд Киева заочно приговорил помощника президента РФ Владимира Мединского к 10 годам лишения свободы. Такой же приговор вынесли ректору МГИМО Анатолию Торкунову. Об этом сообщила пресс-служба офиса украинского генпрокурора.

Там заявили, что Мединский и Торкунов участвовали в написании учебника по истории для 11-го класса "История России. 1945 год — начало XXI века", который якобы использовался в целях информационной борьбы и оправдывал нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины.

Шевченковский районный суд города Киева назначил каждому из них наказание — 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества говорится в сообщении

В прошлом году Мединский заявил, что его разочаровали украинские учебники по истории. "Никакого отношения многие пассажи из этих учебников к истории не имеют", — констатировал он.