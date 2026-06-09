В МИД рассказали, как в России наказывают украинских военных преступников Мирошник: 1 172 украинских военных преступника получили приговоры в России

Москва9 июн Вести.Свыше 1,1 тыс. украинских военных преступников получили тюремные сроки в России. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью KP.ru, отвечая на вопрос о возможности создания в стране трибунала над военными преступниками киевского режима.

По его словам, процесс наказания украинских преступников находится на данный момент в юрисдикции РФ. Он уточнил, что российские следственные органы и суды справляются со своими обязанностями в этом вопросе.

У нас 1 172 украинских военных уголовника получили свои сроки. При этом около 850 уголовных дел были закончены, по ним проведены все следственные действия, материалы переданы в суд и по ним вынесены определения пояснил дипломат

Собеседник издания отметил, что самый маленький срок, полученный украинскими боевиками, составил 8,5 года, максимальный – пожизненное лишение свободы.

Коснувшись темы создания трибунала в РФ, Мирошник напомнил, что механизмы формирования подобной структуры определены решением Совбеза ООН. Однако в СБ организации входят страны, имеющие право вето, поэтому через него "такое предложение не пройдет". В связи с этим самым действенным механизмом остается национальная юрисдикция.

После окончания войны можно поднять вопрос о том, чтобы в судебной системе был создан механизм, по которому иностранные государства, не запятнавшие себя кровавыми преступлениями и содействием киевскому режиму, могут выступать в качестве наблюдателей ради того, чтобы соблюсти процедуры ведения судебного процесса, обеспечить его чистоту добавил Мирошник

Дипломат подчеркнул, что такое решение соответствует одновременно и нормам российского уголовного права, и международным уголовным нормам.

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21 апреля военнослужащий ВСУ Василий Иваницкий был признан виновным в совершении террористического акта в Курской области и был приговорен к 16 годам лишения свободы.

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