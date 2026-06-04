Мирошник: в России создадут трибунал для украинских военных преступников Мирошник: украинских военных преступников ждет трибунал в России

Москва4 июн Вести.В России идет работа над созданием трибунала для украинских военных преступников. При этом другие страны могли бы выступить гарантами справедливого суда, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник в интервью "Известиям".

Работа уже идет. Преступления совершаются в зоне юрисдикции российской правовой системы, на конституционных территориях России, на прифронтовых территориях. Другие государства могли бы выступить гарантами того, что процедура справедливого суда соответствует определенным нормам. Но сейчас основная работа идет по линии российских судов приводят "Известия" слова Мирошника

Россия имеет судебно-правовые возможности для того, чтобы привлечь к ответственности тех, кто нарушает международное гуманитарное право и совершает военные преступления, подчеркнул Мирошник.