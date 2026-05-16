Замглавы СК отметил самоотверженность военных следователей в зоне СВО

Москва16 мая Вести.Военные следователи в зоне спецоперации не просто расследуют уголовные дела, но и ежедневно подвергают себя опасности, фиксируя преступления киевского режима, заявил заместитель председателя СК России – руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов в интервью ИС "Вести".

По данным Корпусова, с начала проведения спецоперации в отношении украинских боевиков возбуждено более 2 тыс. уголовных дел. Суровое наказание получили больше 700 националистов. 25 военных преступников проведут за решеткой всю оставшуюся жизнь. Остальные осуждены на сроки от 16 до 25 лет.

Отдельные слова благодарности офицерам, проходящим службу в зоне специальной военной операции. Они не просто расследуют уголовные дела, не просто выполняют свой воинский профессиональный долг, но ежедневно подвергают свою жизнь смертельной опасности, расследуя преступления, фиксируя злодеяния, которые совершаются нацистским преступным киевским режимом отметил замглавы СК

