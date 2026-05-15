Москва15 мая Вести.Работу военных следователей в условиях специальной военной операции сложно переоценить, именно они собирают достоверные данные о преступлениях киевского режима. Об этом заявил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный, поздравляя ведомство с праздником.

15 мая в России отмечается 135 лет со дня образования военных следственных органов.

Сотрудники ГВСУ не просто следят за законностью в войсках, но обеспечивают атмосферу справедливости воюющей армии. Это крайне важно. Кроме того, скрупулезно собирают сведения о военных преступлениях киевского режима. О том, что делает противник, и тем самым подкрепляют нашу правду. Военные следователи работают там, где противник совершает преступления: в Донецке, в Курской области, в Белгородской области во всех наших прифронтовых регионах сказал Поддубный

Киевский режим, ведущий войну против мирных людей, заслуживает "жесткого военного наказания" за свои преступления. Об этом ранее заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытают российских военнопленных, используя методы НАТО в афганской и иракской кампаниях, в частности, топят пленных в воде и пытают электричеством.