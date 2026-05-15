Москва15 мая Вести.Сотрудники военно-политических органов Вооруженных сил (ВС) России поднимают боевой дух российских военнослужащих в зоне специальной военной операции (СВО), отмечено в приказе министра обороны Андрея Белоусова ко Дню военно-политических органов.

Военно-политические органы уже более 100 лет играют важную роль в обеспечении повседневной и боевой деятельности армии и флота, отметил министр.

В ходе СВО должностные лица военно-политических органов поднимают боевой дух военнослужащих, способствуют укреплению правопорядка, воинской дисциплины и поддержанию боевой устойчивости войск подчеркнул Белоусов

Работники военно-политических органов показывают высокий профессионализм, ответственность и самоотдачу в решении вопросов поддержания морально-политического и психологического состояния личного состава, заявил министр.

Уверен, что личный состав военно-политических органов и впредь будет следовать лучшим традициям предшественников, добросовестно выполнять свои должностные обязанности, содействовать укреплению обороноспособности России заключил министр обороны

В ВС России 15 мая отмечают День военно-политических органов. Праздник учрежден указом президента Владимира Путина в марте 2026 года.