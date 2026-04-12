Москва12 апр Вести.Тысячи военнослужащих войск противовоздушной обороны (ПВО) ежедневно обеспечивают безопасность воздушного пространства России. Об этом сообщили в Минобороны РФ в связи с Днем войск ПВО.

С самого начала специальной военной операции, как отметили в ведомстве, специалисты ПВО активно работают в зоне боевых действий, защищают приграничные районы и важнейшие объекты в глубине территории России.

Ежедневно на боевое дежурство заступают несколько тысяч военнослужащих. Войска ПВО круглосуточно обеспечивают мирное небо над городами страны, невзирая на погодные условия и время года говорится в сообщении

В Минобороны подчеркнули, что части ПВО оснащены современными средствами вооружения, среди них зенитные ракетные системы С-400 и С-350, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

День войск противовоздушной обороны в России отмечается ежегодно во второе воскресенье апреля.