Москва12 апр Вести.Войска противовоздушной обороны (ПВО) оснащены современным вооружением и военной техникой, сообщает Минобороны.

Каждый год во второе воскресенье апреля в России отмечают День войск ПВО.

Войска ПВО оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400, С-350, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь", радиолокационными комплексами и станциями "Небо", "Сопка", "Каста".

С первых дней специальной военной операции (СВО) войска ПВО принимают активное участие в борьбе с воздушным противником в районе боевых действий, а также прикрывают приграничные районы и важнейшие объекты в глубине России отмечает Минобороны

Главной задачей войск ПВО является прикрытие объектов высшего звена государственного и военного управления, промышленных и энергетических объектов, группировок Вооруженных сил (ВС) России и транспортных коммуникаций от воздушно-космического нападения противника.

Подготовку офицеров для войск ПВО осуществляют Тверская военная академия воздушно-космической обороны имени маршала Жукова, учебные центры зенитных ракетных и радиотехнических войск в Гатчине и Владимире, а также Ярославское высшее военное училище ПВО.