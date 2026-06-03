Мантуров: более 100 модификаций робототехнических комплексов создано в России Мантуров рассказал о создании свыше 100 модификаций робототехнических комплексов

Москва3 июн Вести.В России разработано более 100 модификаций наземных и морских робототехнических комплексов. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

В беседе с газетой "Коммерсант" он отметил, что робототехнические комплексы во время специальной военной операции (СВО) стали неотъемлемой частью решения боевых задач.

Говоря про беспилотные системы, нельзя не отметить и результаты работ в области российских наземных и морских робототехнических комплексов. Их модельный ряд в общей сложности уже насчитывает свыше 100 модификаций заявил Мантуров

Он подчеркнул, что российские специалисты внедряют в беспилотные системы технологии с элементами искусственного интеллекта (ИИ).

Мантуров также отметил, что российские предприятия увеличили готовность к выпуску FPV-дронов и сейчас могут обеспечивать поставку свыше 15 тысяч FPV-дронов каждый день. По его словам, СВО закрепила статус БПЛА как одного из ключевых элементов ведения современных боевых действий.