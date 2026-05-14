Мантуров рассказал о применении лазеров для защиты инфраструктуры от БПЛА

Москва14 мая Вести.Первый вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что Россия активно применяет лазерные технологии в сфере вооружения и военной техники, в том числе для защиты критической инфраструктуры от атак беспилотных летательных аппаратов.

Заявление прозвучало в кулуарах Съезда машиностроителей России в Национальном центре "Россия". По словам Мантурова, сегодня в стране используются лазерные установки мощностью от 4 до 90 киловатт. Эти системы предназначены для противодействия беспилотникам и обеспечения безопасности важных объектов.

Сегодня лазерными лучами поражается, в том числе, беспилотная авиация сказал Мантуров

Также, комментируя показанный на параде Победы боевой лазерный комплекс "Пересвет", Мантуров подтвердил существование специальных лазерных систем, однако подробности раскрывать не стал.

Он отметил, что лазерные технологии находятся на пороге широкого внедрения не только в оборонной сфере, но и в различных отраслях промышленности.