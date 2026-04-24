Москва24 апрВести.Перед предприятиями промышленного комплекса РФ стоят новые вызовы на фоне увеличения количества потребителей электроэнергии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.
Он заявил, что энерговооруженность войск и отдельных предприятий имеет ключевое значение для боеспособности и мобильности, поэтому находится на постоянном контроле кабмина.
По ряду оценок, в боевых условиях количество потребителей электроэнергии увеличилось почти в десять раз. Это ставит дополнительные задачи перед предприятиями промышленностиприводит пресс-служба кабмина слова Мантурова
Он добавил, что ведется системная работа по обеспечению войск необходимым энергооборудованием.