В зоне СВО число потребителей электроэнергии выросло почти в 10 раз

Мантуров оценил энерговооруженность войск в зоне СВО

Москва24 апр Вести.Перед предприятиями промышленного комплекса РФ стоят новые вызовы на фоне увеличения количества потребителей электроэнергии в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров.

Он заявил, что энерговооруженность войск и отдельных предприятий имеет ключевое значение для боеспособности и мобильности, поэтому находится на постоянном контроле кабмина.

По ряду оценок, в боевых условиях количество потребителей электроэнергии увеличилось почти в десять раз. Это ставит дополнительные задачи перед предприятиями промышленности приводит пресс-служба кабмина слова Мантурова

Он добавил, что ведется системная работа по обеспечению войск необходимым энергооборудованием.