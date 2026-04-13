Кнутов: лазерное оружие должно применяться на отдалении от линии боевых действий

Москва13 апр Вести.Лазерные системы противовоздушной обороны (ПВО) должны применяться на отдалении от линии боевого соприкосновения, чтобы не попасть под атаку беспилотников. Об этом рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Эксперт подчеркнул, что лазерное оружие – перспективное, хотя и громоздкое средство защиты от противника.

Боевой лазер размещается в бронетранспортере или какой-то боевой бронированной машине. Мы прекрасно понимаем, что идут сейчас боевые действия с колоссальным количеством дронов. И, таким образом, размещение боевых лазеров непосредственно на линии боевого соприкосновения приведет к тому, что он в короткие сроки все равно будет уничтожен. Поэтому применение лазерного оружия возможно на определенном удалении от линии боевого соприкосновения рассказал Кнутов

Он добавил, что Россия ведет активную разработку лазерного оружия, которое может быть эффективнее и дешевле артиллерии.

Его эффективность на сегодняшний день достаточно высокая, особенно если мы будем вести речь о защите объектов энергетики, портовой инфраструктуры, генераторов, объектов нефтегазовой промышленности, гражданских объектов отметил военный эксперт

Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект "Посох") поразила беспилотник самолетного типа на дистанции в полтора километра во время эксперимента.