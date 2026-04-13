Москва13 апр Вести.Лазерная система противовоздушной обороны (ПВО) может скоро оттеснить зенитную артиллерию на второй и даже третий план за счет своей эффективности и дешевизны. Об этом рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов в интервью ИС "Вести".

Главное преимущество лазера – в стоимости. Этот выстрел условный, а, по сути, это электромагнитный импульс, стоит копейки по сравнению с ракетой и даже артиллерийским снарядом. Он даже дешевле артиллерийского снаряда. Кроме того, лазерное оружие бесшумно, лазерный луч – прямолинейный, то есть ты куда навел, туда он и следует отметил эксперт

Он подчеркнул, что лазерное оружие – перспективное, хотя и громоздкое средство защиты от противника. И если специалистам удастся устранить некоторые недостатки, то лазер станет оружием будущего.

За лазерным оружием, как и за электромагнитными пушками, будущее. И будущее такое, которое в перспективе должно вытеснить ракеты и зенитную артиллерию на второй, на третий план… Поэтому чем раньше у нас появится подобного рода техника на вооружении, тем эффективнее будет работа войск противовоздушной обороны и тем меньше затрат будет нести наша экономика, а защищенность неба вырастет сказал Кнутов

Ранее сообщалось, что лазерная система противодействия беспилотникам LazerBuzz (проект "Посох") поразила беспилотник самолетного типа на дистанции в полтора километра во время эксперимента.