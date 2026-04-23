Генерал Бижев про слова Лукашенко о лазерном оружии: это предупреждение Балтии Генерал Бижев: слова Лукашенко о белорусском лазере - предупреждение для Балтии

Москва23 апр Вести.Заявления белорусского лидера Александра Лукашенко о разработанном в республике лазерном оружии являются предупреждением странам Балтии. Об этом в беседе с изданием "Национальная служба новостей" заявил экс-заместитель главнокомандующего ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

По его словам, всему мировому сообществу известно, что оборонный комплекс Белоруссии входит в пятерку по качеству и разработкам, а ее средства ПВО "идут в ногу" с российскими.

В данном случае Лукашенко прав — такое оружие уже есть в вооруженных силах. Скоро мы увидим его на поле боя. Это заявление было своего рода предупреждением странам Балтии, которым следует прислушаться сказал Бижев

Генерал-лейтенант пояснил, что прибалтийские страны, которые предоставляют свою территорию для пролетов дронов, атакующих территорию России, скоро "почувствуют на себе результат таких действий".

Бижев также упомянул, что и у РФ тоже есть подобные разработки, однако не сообщил никаких подробностей.

В среду Лукашенко заявил, что в Белоруссии разработали лазер, который эффективен в уничтожении беспилотников на расстоянии до двух километров.