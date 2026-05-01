Москва1 мая Вести.В зоне спецоперации российские военнослужащие применяют боевой лазер. Стало известно, что он также будет выполнять задачи по защите госграницы России. Об этом рассказал в интервью "Соловьёв Live" военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов, сообщает ИС "Вести".

Он отметил, что использование лазерного оружия позволит снять остроту проблемы налетов беспилотников вглубь территории страны.

Сегодня у нас прошла информация о том, что наш боевой лазер, соответственно, теперь будет нести и выполнять боевые задачи по защите границы… Применение подобного рода лазеров - роботизированных лазеров - оно должно во многом снять остроту проблемы налетов беспилотников, которые мы, в общем-то, ощущаем уже теперь и за Уралом. И эти проблемы, они сказываются также, как удар по Туапсе с моря сказал Кнутов

Ранее Кнутов отмечал, что лазерная система противовоздушной обороны может вытеснить зенитную артиллерию из-за своей эффективности и дешевизны.