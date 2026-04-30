Дроны и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране госграницы РФ

Дроны и лазерное оружие будут задействовать для охраны госграницы России Дроны и лазерное оружие включили в дежурные силы по охране госграницы РФ

Москва30 апр Вести.В дежурные силы по охране госграницы России в воздушном пространстве включили дроны-перехватчики и лазерное оружие. Об этом следует из постановления правительства.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Он вносит изменения во второй пункт правил применения оружия и боевой техники при охране госграницы РФ в воздушном пространстве.

Так, к дежурным силам относятся специально назначенные для решения боевых задач радиотехнические средства и комплексы средств автоматизации, предназначенные для ведения радиолокационной разведки воздушно-космического противника и выдачи радиолокационной информации о воздушно-космической обстановке в границах радиолокационного поля органам управления ВКС и других видов и родов войск ВС РФ.

Кроме того, в перечень средств защиты госграницы включены ЗРК, самолеты, вертолеты, корабли, катера и средства РЭБ, а также специальное вооружение, включая дроны-перехватчики и лазерные комплексы противодействия БПЛА.