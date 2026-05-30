Москва30 маяВести.На юго-восточной границе Эстонии между стыками с Латвией и Россией установлены первые стационарные системы обнаружения и мониторинга для борьбы с дронами. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел страны.
Как отметили в МВД Эстонии, усиление возможностей по борьбе с дронами в стране повышает чувство безопасности для всей Европы.
Первые устройства установлены и работают. Это, конечно, только начало: мы движемся к созданию сети противодействия дронам, которая покроет всю Эстониюотмечается на сайте эстонского МВД
В ведомстве подчеркнули, что строительство восточной границы и усиление возможностей по мониторингу с помощью беспилотников осуществляются при софинансировании Евросоюза.
5 мая командующий эстонскими силами обороны генерал-лейтенант Андрус Мерило утверждал, что Россия якобы планирует напасть в 2027 году.