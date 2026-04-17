ТАСС: Эстония снова закрыла небо в районе границы с РФ из-за "активности БПЛА"

Москва17 апр Вести.Авиационные власти Эстонии вновь запретили полеты в районе некоторых участков границы с Россией из-за якобы существующей беспилотной опасности. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диспетчерскую службу района полетной информации "Таллин", отвечающей за авиатрафик над страной.

Уточняется, что всем самолетам запрещены вход и нахождение в установленной зоне без разрешения полиции или пограничной службы.

Временная зона ограниченного доступа определена над рядом участков воздушного пространства, в том числе в районе границы с Россией и Латвией, из-за активности беспилотных летательных аппаратов отмечается в публикации

В диспетчерской службе подчеркнули, что запрет будет действовать, ориентировочно, до конца суток 13 мая.

В ночь на 17 апреля сообщалось, что в Эстонии обнаружили обломки, предположительно, украинского беспилотника. Скорее всего, фрагмент дрона прибило к эстонскому побережью ветром. Ранее в эстонском уезде Ляэне-Вирумаа уже находили фрагменты беспилотников Вооруженных сил Украины.