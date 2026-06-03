В шести эстонских уездах ночью объявляли "воздушную угрозу" В Эстонии минувшей ночью объявляли "воздушную угрозу" в шести регионах

Москва3 июн Вести.В ночь на среду в Эстонии была введена "воздушная угроза" сразу в шести уездах. Об этом сообщили Силы обороны страны.

Режим опасности действовал в Тартуском, Йыгеваском, Вильяндиском, Валгаском, Пылваском и Выруском районах.

Граждан призвали быть внимательными. В случае визуального обнаружения беспилотного летательного аппарата эстонцам порекомендовали незамедлительно найти укрытие.

Примерно через полтора часа, к 6 утра, военные объявили об отбое тревоги.

Ранее британский подполковник в отставке Ральф Боссхард выразил мнение, что страны Прибалтики не смогут закрыть свое воздушное пространство от украинских беспилотников. Он указал, что Киев уже более десятилетия пытается втянуть в конфликт с Россией как можно больше стран.