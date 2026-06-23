Погранохрана Финляндии планирует закупку систем для нейтрализации дронов ВСУ Финская погранохрана закупит системы противодействия дронам ВСУ на границе с РФ

Москва23 июн Вести.Пограничная охрана Финляндии приобретет средства для системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) на границе с Россией.

После нескольких инцидентов с упавшими в стране украинскими беспилотниками правительство страны выделило пограничной охране 44 миллиона евро на закупку таких средств​​​.

Пограничная охрана разрабатывает систему противодействия беспилотникам сообщается на сайте ведомства

В публикации отмечается, что погранохрана начала закупку систем наблюдения, которые будут действовать на границе с Россией и вдоль побережья.

Так, "наиболее важные районы" получат такие системы в течение 2026 года, а более полное покрытие будет обеспечено в 2027-2029 годах. На это планируется потратить 36 миллионов евро, которые Финляндия запрашивает у ЕС.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что украинские дроны не должны создавать угрозу безопасности для государств-членов НАТО. Он обратился к Киеву с призывом планировать свои операции таким образом, чтобы не подвергать опасности государства, оказывающие поддержку Украине.

Он также подчеркнул, что Финляндия всегда должна быть готова сбивать украинские БПЛА, ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство.