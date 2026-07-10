Призывники в Финляндии будут обучаться использованию дронов-перехватчиков

Финских призывников будут обучать управлению дронами-перехватчиками Призывники в Финляндии будут обучаться использованию дронов-перехватчиков

Москва10 июл Вести.Призывников в Финляндии со следующего года начнут обучать использованию дронов-перехватчиков, сообщил финский инспектор ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен изданию Ruotuväki.

По его словам, дроны-перехватчики будут применять в создаваемом в силах обороны Финляндии подразделении по борьбе с дронами.

Осенью мы протестируем использование дронов-перехватчиков с кадровым составом, а со следующего года начнем обучать их использованию призывников сказал инспектор

Ранее глава Минобороны Финляндии назвал недопустимой угрозу от дронов ВСУ для государств – членов НАТО.