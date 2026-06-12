Финская армия сформирует подразделения по борьбе с дронами

В Финляндии создадут подразделения по борьбе с беспилотниками Финская армия сформирует подразделения по борьбе с дронами

Москва12 июн Вести.В силах обороны Финляндии создадут подразделения по борьбе с беспилотниками, сообщил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен изданию Ruotuväki.

В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дронов сказал он

Однако военный отметил, что подготовкой подобных подразделений не займутся ни этим летом, ни в следующем году.

Призывникам, поступающим на службу в эти подразделения, придется подождать еще несколько лет подчеркнул Нокелайнен

Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что республика должна быть готова сбивать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство.