Москва12 июнВести.В силах обороны Финляндии создадут подразделения по борьбе с беспилотниками, сообщил инспектор сил ПВО Мано-Микаэль Нокелайнен изданию Ruotuväki.
В будущем в силах обороны будут созданы отдельные подразделения по борьбе с беспилотниками, которые будут оснащены разнообразными средствами защиты от угрозы дроновсказал он
Однако военный отметил, что подготовкой подобных подразделений не займутся ни этим летом, ни в следующем году.
Призывникам, поступающим на службу в эти подразделения, придется подождать еще несколько летподчеркнул Нокелайнен
Ранее министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что республика должна быть готова сбивать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство.