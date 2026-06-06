В Финляндии заявили о готовности сбивать залетевшие украинские беспилотники Глава МО Хяккянен: Финляндия должна быть готова сбивать залетевшие дроны ВСУ

Москва6 июн Вести.Финляндия всегда должна быть готова сбивать украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), ошибочно залетевшие в ее воздушное пространство. Об этом заявил глава финского министерства обороны Антти Хяккянен.

По словам министра, нельзя исключать попадание дронов вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию Финляндии.

Мы готовимся прежде всего к тому, что если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного с Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы сказал Хяккянен, его цитирует ERR

По его словам, Финляндия также должна быть готова к тому, чтобы в случае такой ситуации в ее воздушном пространстве не находились гражданские самолеты.

Ранее газета Helsingin Sanomat писала, что Украина по ошибке направила ударные беспилотники в сторону Финляндии. Как сообщалось, Киев сам предупредил об этом Хельсинки.